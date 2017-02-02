В США разрешили въезд обладателям грин-карт из мусульманских стран

Запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран не будет касаться обладателей грин-карт, разрешающих проживание в Соединенных Штатах. Об этом заявил официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер.

Шон Спайсер пяснил, что указ об ужесточении иммиграционных правил, подписанный Дональдом Трампом, не направлен против обладателей грин-карт и разрешений на постоянное проживание в США, сообщает Reuters.

Изначально сообщалось, что обладатели грин-карт будут наравне со всеми остальными гражданами семи мусульманских стран подпадать под действие указа об ограничении иммиграции. Однако теперь, по словам Спайсера, в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа будут внесены необходимы изменения.

Ранее, 28 января, советник министерства национальной безопасности США Джиллиан Кристенсен заявил, что обладатели грин-карт также попадут под действие указа.

В пятницу, 27 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничений на иммиграцию из семи стран с преобладающим мусульманским населением: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Согласно документу, им на 90 дней запрещался въезд в страну. Помимо этого, президент распорядился на 120 дней остановить программу приема беженцев. Прием беженцев из Сирии был остановлен бессрочно. По словам самого Трампа, указ направлен на то, чтобы «плохие люди» не приезжали в США.