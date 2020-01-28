Последнее обновление: 28.01.2020 10:40

Верховный суд США одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт

Верховный суд США в понедельник, 27 января, одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа.

Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту).

Белый дом приветствовал позицию суда, особо выделив его положительное влияние на "американских налогоплательщиков, работников и конституцию". Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в Соединенных Штатах.

Министерство национальной безопасности США в августе 2019 года представило проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. В том же месяце несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Истцы сочли, что эти предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. В октябре федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам.

Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.

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