США приняли за 2016 год наибольшее число беженцев-мусульман

Указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд мигрантам в течение 120 дней может повлиять лишь на 12 % последователей исламской религии, при этом Соединенный Штаты в 2016 году приняли наибольшее число мусульманских беженцев, говорится в докладе американской социологической кампании Pew Research Center.

"Около 39 тысяч мусульманских беженцев, согласно анализу Pew данных процессингового центра по делам беженцев Госдепа США, приехали в США в 2016 финансовом году (закончился 30 сентября 2016 года – ред.). Мусульмане получали разрешение на въезд чаще, чем христиане (в 46 % и 44 % случаев соответственно). По этому показателю они побили рекорд 2006 года, связанный с наплывом беженцев из Сомали", — говорится в докладе.

Социологи также проанализировали антимигрантский указ Трампа, запрещающий въезд страну гражданам Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Из этого перечня, по их данным, только Иран входит в десятку самых крупных исламских стран. Всего власти США в прошлом финансовом году приютили 84.995 беженцев, что является самым большим показателем за период администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Ранее Трамп заявил о несправедливости по отношению к сирийским христианам, которым, по его мнению, тяжелее, чем мусульманам, эмигрировать в США. В связи с этим он пообещал помочь им.