Доллар остается вблизи недельного минимума из-за опасений инвесторов

Доллар остаётся вблизи недельного минимума к корзине основных валют в пятницу, поскольку оптимистичные экономические данные не повляили на доходность гособлигаций США из-за опасений, что торговая политика США ограничит попытки американской валюты к восстановлению.

К 8.50 индекс доллара к корзине основных валют составил 100,500 пункта, преодолев значение в 100,410 пункта за ночь, что стало самой низкой отметкой с 9 февраля.

В среду индекс вырос до месячного максимума на уровне 101,760 пункта, поскольку глава ФРС Джанет Йеллен высказалась в поддержку повышения ставки в краткосрочной перспективе, а рынки показали уверенную динамику инфляции и данных розничных продаж.

Данные четверга добавили оптимизма относительно экономики США - производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос до рекордного показателя 33 лет.

Однако уверенные данные не поддержали рост доходности облигаций Казначейства США, которая уже добралась до трёхнедельных максимумов в середине недели, оставив доллар без поддержки.

Опасения инвесторов вызвали и проблемы в администрации президента США Дональда Трампа, что подчеркнула отставка советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна ранее на неделе.

Американский "зелёный" вырос на 0,15 процента до 113,37 иены, потеряв за ночь 0,8 процента.

Евро показал стабильную динамику, составив $1,0670 после роста на 0,7 процента накануне. Европейская валюта приготовилась вырасти на 0,2 процента к доллару на текущей неделе; на прошлой неделе валюта испытывала давление из-за страха политических рисков для еврозоны.

Британский фунт увеличил набранное за ночь преимущество, поднявшись на 0,1 процента до $1,2502.

Австралийский доллар прибавил 0,21 процента до $0,7709.