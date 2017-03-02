Доллар удерживает позиции ввиду ожидаемого повышения ставок ФРС в марте

Доллар колеблется вблизи семинедельного максимума на торгах четверга ввиду усиливающихся признаков того, что ФРС США всерьез рассматривает возможность повышения процентных ставок в этом месяце.

Член правления ФРС Лаел Брэйнард заявила в среду вечером, что улучшение ситуации в мировой экономике и стабильное восстановление в США означают, что "в скором времени будет уместно" поднять ставки.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 9.00 немного подрос - до отметки 101,91. В среду индекс достиг максимума с 11 января - 101,97.

Во вторник два влиятельных представителя ФРС - Уильям Дадли и Джон Уильямс - поддержали бычьи настроения по доллару своими комментариями, которые позволяют предположить, что чиновники американского центробанка бояться откладывать надолго повышение ставок, учитывая рассматриваемые Вашингтоном экономические стимулы.

"ФРС, вероятно, поднимет процентные ставки в этом месяце, если только данные о занятости в США, которые будут опубликованы на следующей неделе, не окажутся плохими", - аналитик Daiwa Securities Юкио Исидзуки.

По отношении к японской валюте доллар укрепился на 0,3 процента до 114,04 иены. Накануне доллар достиг двухнедельного пика - 114,16 иены.

Британский фунт стерлингов и канадский доллар ослабли к американской валюте до минимальных уровней с 20 января.

Доллар США колебался вблизи максимума шести недель к канадской валюте, торгуясь около отметки C$1,3354.

Фунт стерлингов упал до шестинедельного минимума $1,2261.

Евро снизился на 0,2 процента до $1,0529. Единая валюта в среду упала до минимума одной недели к доллару -$1,0514.

Австралийский доллар подешевел на 0,3 процента $0,7656 после выхода более слабых, чем ожидалось, торговых данных.