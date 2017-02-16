Доллар отошел от месячного пика из-за фиксации прибыли после экономических данных

Доллар взял передышку в четверг после роста до месячного пика, поскольку ряд оптимистичных экономических данных в США возродил ожидания раннего повышения ставки ФРС.

К 8.41 индекс доллара снизился на 0,29 процента до 100,89. В среду индекс коснулся 101,76, максимума с 12 января, благодаря превзошедшим ожидания показателям инфляции и розничных продаж в США.

Индекс потребительских цен в США (CPI) вырос на 0,6 процента в январе, показав максимальный прирост с февраля 2013 года. Объём розничных продаж в США в январе увеличился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали рост общих розничных продаж на 0,1 процента.

Однако некоторые аналитики отметили, что данные могут быть не столь оптимистичными, как кажется.

"Похоже, что рост розничных продаж обеспечило повышение цен, а не увеличение реального потребления", - сказал Син Кадота из Barclays.

"Инвесторы также зафиксировали прибыль, поскольку доллар на этой неделе растёт", - сказал он.

Доллар демонстрировал рост 10 сессий подряд до вторника, укрепляясь с начала февраля.

Глава Федрезерва Джанет Йеллен не добавила ничего про сроки следующего повышения ставки в ходе второго выступления перед Конгрессом в среду.

Во вторник Йеллен намекнула на вероятность новых повышений в связи с улучшением рынка труда и признаками того, что инфляция приблизилась к целевым двум процентам.

Евро повысился на 0,21 процента до $1,0620, отойдя от достигнутого в среду минимума пяти недель в $1,052.

Доллар опустился на 0,29 процента к японской иене до 113,84 иены.

Австралийский доллар подрос на 0,04 процента до $0,7713.