Доллар достиг 2-недельного пика к иене после встречи Трампа и Абэ

Доллар вырос до двухнедельного максимума к иене в ходе торгов понедельника, вздохнув с облегчением после того, как двухдневный американо-японский саммит, состоявшийся в выходные, благополучно закончился.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи, похоже, быстро установили дружеские отношения, развеяв страхи инвесторов, опасавшихся жестких высказываний Трампа в отношении торговли, валюты и вопросов безопасности.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, повысился к 8.35 МСК на 0,11 процента до 100,910, приблизившись к максимуму почти двух недель 101,010, достигнутому в пятницу благодаря обещаниям Трампа представить в ближайшие несколько недель "феноменальный" план налоговых реформ.

Американская валюта укрепилась на 0,57 процента до 113,830 иены, прежде коснувшись отметки 114,170 - максимума с 30 января.

Евро снизился на 0,2 процента до $1,0621, приблизившись к минимуму трех с половиной недель $1,0608, установленному в пятницу.

Единая европейская валюта потеряла 1,3 процента на прошлой неделе, продемонстрировав сильнейший недельный спад за последние три месяца из-за роста политических рисков в Европе, ожидающей выборов в таких странах, как Франция и Германия.

Новозеландский доллар поднялся на 0,1 процента до $0,7199, продолжив укрепляться после падения в четверг до минимума двух с половиной недель $0,7172.

Австралийский доллар торгуется с незначительными изменениями около отметки $0,7664 после подъема на 0,7 процента в пятницу. Валюта может достичь трехмесячного максимума, если превысит отметку $0,7696.