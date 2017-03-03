Доллар ослаб, но может показать недельный рост ввиду ожидаемого повышения ставок ФРС в марте

Доллар снизился на утренних торгах пятницы, но по-прежнему готовится показать солидный недельный прирост на фоне усиливающихся ожиданий, что ФРС США повысит ставки на заседании в середине марта, которые спровоцировали рост доходности казначейских облигаций.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8.55 опустился на 0,12 процента до 102,080, но остается недалеко от максимума предыдущей сессии - 102,260, рекордно высокой отметки с 11 января. За эту неделю индекс прибавил 0,9 процента.

По отношении к японской валюте доллар снизился на 0,15 процента к уровню предыдущего закрытия до 114,21 иены после роста до отметки 114,595 накануне, максимума с 15 февраля. Доллар вырос примерно на 2 процента к иене за эту неделю.

Комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса на этой неделе поддержали бычьи настроения по доллару, заставив инвесторов повысить свои ожидания относительно повышения процентной ставки уже в этом месяце.

Котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов показывают, что рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на заседании 14-15 марта в 66,4 процента, по данным программы FedWatch от CME Group.

Это подтолкнуло вверх доходность двухлетних облигаций Казначейства США, считающихся наиболее чувствительными к изменению процентной ставки, до максимума с августа 2009 года.

Евро подрос на 0,1 процента до $1,0512 после снижения ночью до отметки $1,0495, близкой к минимальному уровню с 11 января. Единая валюта потеряла 0,4 процента за эту неделю.

Австралийский доллар снизился за эту неделю на 1,4 процента, приготовившись показать худший недельный результат с середины декабря.

Британский фунт стерлингов торгуется без значительных изменений около отметки $1,2257 после падения до $1,2243 в четверг - минимума с 17 января.