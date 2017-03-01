Доллар удерживает преимущество на фоне перспективы повышения ставки ФРС

Доллар вырос на азиатских торгах среды, в то время как представители Федрезерва усилили ожидания повышения ставки в марте, отодвинув на второй план выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, практически не раскрывшего подробностей планируемых им мер стимулирования.

К 9.23 доллар вырос на 0,6 процента до 113,44 иены, в то время как евро потерял 0,2 процента до $1,0557.

Индекс доллара прибавил 0,4 процента до 101,54.

Трамп впервые выступил перед Конгрессом во вторник, сказав, что открыт для иммиграционного законодательства США и пообещав снизить налоги для среднего класса, однако не раскрыв дополнительных подробностей.

"Не было упоминаний о размере и временных рамках снижения налогов и увеличения расходов. Он просто повторил то, что говорил раньше", - сказал Дайске Уно из Sumitomo Mitsui Bank.

Ранее доллар вырос после того, как ряд чиновников ФРС повысили ожидания относительно повышения ставки в марте.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли, один из самых влиятельных представителей ФРС, сказал, что аргументы в пользу ужесточения монетарной политики "стали гораздо более весомыми".

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что повышение ставки будет серьезно обсуждаться на заседании в марте, учитывая состояние рынка труда и ускоряющуюся инфляцию.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь указывают на 70-процентную вероятность повышения в марте по сравнению с примерно 30 процентами или меньше в начале недели.

Австралийский доллар сдержанно отреагировал на данные, указавшие на более сильное, чем ожидалось, ускорение производственной активности в Китае в феврале. "Австралиец" прибавил 0,1 процента до $0,7667.

Мексиканский песо, который считается наиболее уязвимым к протекционистской политике и жесткой риторике Трампа, также спокойно отреагировал на речь президента США, торгуясь практически без изменений на уровне 20,12 за доллар.