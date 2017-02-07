Иена в плюсе на фоне политической неопределЕнности в Европе

Иена удерживала преимущество к некоторым валютам-аналогам во вторник, поскольку инвесторы переключились на безопасную японскую валюту в связи с ростом политической неопределённости в Европе.

Евро к 8.50 просел на 0,27 процента до 119,77 иены, находясь чуть выше двухмесячного минимума в 119,75 иены.

Новозеландский доллар также сдал позиции к японской валюте, опустившись на 0,82 процента. Фунт стерлингов демонстрировал к иене нулевую динамику.

Доллар к этому времени торговался вблизи 111,77 иены после снижения до 111,590 иены, минимума с 28 ноября.

В ходе торгов понедельника японская валюта выросла к доллару на фоне усиления бегства от риска.

Иена также пользовалась спросом, поскольку инвесторы начали сильнее беспокоиться о будущем европейской политики после того, как кандидат в президенты Франции от крайне правых Марин Ле Пен в понедельник начала президентскую кампанию, пообещав борьбу с глобализацией и выход страны из еврозоны.

Доходность французских гособлигаций резко выросла, а европейские акции просели на фоне ощутимых рисков для европейского политического истеблишмента.

"Снижение акций еврозоны и рост доходности европейских и американских бондов толкают иену вверх", - сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

Евро продолжил снижение к доллару, опустившись на 0,35 процента до $1,0710.

Австралийский доллар отыграл ранние потери к американскому доллару и подрос на 0,25 процента до $0,7679, так как Резервный банк Австралии сохранил ставки на прежнем уровне и дал достаточно оптимистичную оценку экономике.