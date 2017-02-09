Доллар немного восстановился после падения, рост ограничило снижение доходности бондов США

Доллару удалось стабилизироваться на торгах четверга после падения в предыдущую сессию, хотя сохраняющееся неприятие риска подтолкнуло доходность казначейских облигаций к многонедельным минимумам и ограничило восстановление американской валюты.

К 8.50 евро снизился на 0,18 процента до $1,0678, возвращаясь к минимуму одной недели $1,0640, установленному в среду из-за опасений инвесторов относительно политической нестабильности в Европе.

Доллар вырос на 0,2 процента до 112,17 иены, приблизившись накануне к минимуму 10 недель. Валюта США пострадала из-за резкого падения доходности казначейских облигаций ночью.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, повысился на 0,1 процента до 100,360.

Индекс вырос до 14-летнего максимума 103,820 в январе в надежде на увеличение государственных расходов и осуществление других мер, направленных на усиление экономического роста, при президенте США Дональде Трампе. Однако в последнее время он снизился на фоне протекционистской риторики Трампа и указаний на то, что его администрация предпочла бы более слабый доллар.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда риски снижения доллара стали преобладать, учитывая, что падение доходности казначейских облигаций получило дополнительный импульс на этой неделе из-за предполагаемых политических рисков в Европе", - отмечает валютный аналитик IG Securities в Токио Юнити Исикава.

Новозеландский доллар ослаб на 0,8 процента до $0,7205, отступив от трехмесячного максимума $0,7375, достигнутого ранее на этой неделе [AUD/].

Австралийский доллар торговался около отметки $0,7627, снизившись на 0,2 процента к уровню закрытия предыдущей сессии