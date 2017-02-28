Доллар снижается в ожидании обещанных Трампом мер стимулирования

Доллар слегка снижается во вторник, так как инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

К 8.48 индекс доллара сбавил 0,01 процента до 101,120 к корзине основных валют после скромного роста днём ранее.

Валюта США укрепилась после того, как Трамп призвал к "историческому" увеличению военных расходов, что улучшило аппетит долларовых "быков" перед речью американского президента в Конгрессе.

Индекс доллар достиг пика 14 лет вскоре после победы Трампа на ноябрьских выборах на фоне ожиданий, что он представит масштабную программу налогово-бюджетного стимулирования.

Однако американская валюта в последнее время сдала позиции, так как администрация Трампа ещё не пояснила детали планов, особенно в отношении налоговой реформы, поэтому фокус сместился на обращение президента к Конгрессу.

"Надо посмотреть, как сильно сможет вырасти доллар после речи Трампа, поскольку подробности в отношении налоговых реформ, являющихся ключевым интересом для рынка, могут появиться лишь в марте", - сказал Син Кадота из Barclays.

Доллар сбавил 0,15 процента к иене до 112,50 иены.

Евро прибавил 0,06 процента к доллару до $1,0590, отойдя от недельного пика в $1,0631, достигнутого днём ранее.

Поддержку единой европейской валюте, которая на прошлой неделе упала до минимума одного с половиной месяца в $1,0494, оказало небольшое ослабление беспокойства о президентских выборах во Франции.

Фунт стерлингов торговался у отметки $1,2444 после снижения до минимума 12 дней в $1,2384 днём ранее, когда разговоры о возможности ещё одного референдума о независимости Шотландии усилили беспокойство о будущем Великобритании, готовящейся выйти из Евросоюза.

Австралийский доллар вырос на 0,18 процента до $0,7686.