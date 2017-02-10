Доллар у максимума полутора недель к иене на фоне обещаний Трампа провести налоговую реформу

Доллар достиг максимума полутора недель к иене после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что озвучит самый амбициозный план налоговых реформ со времён президентства Рональда Рейгана в ближайшие несколько недель.

Доллар в феврале сдал позиции к евро и иене, так как Трамп сосредоточился на протекционистской торговой политике и, вероятно, поддерживает ослабление американской валюты.

В четверг Трамп на встрече с руководителями авиакомпаний всё же заговорил об ожидавшихся рынками стимулирующих мерах, пообещав представить "феноменальный" план изменений налоговой системы, однако обошелся без подробностей, упомянув лишь необходимость ослабить налоговое бремя для компаний.

Индекс доллара к корзине валют-соперников к 8.54 прибавил 0,09 процента до 100,740.

Индекс готовится продемонстрировать недельный рост на 0,8 процента, однако всё ещё находится на удалении от пика 14 лет в 103,820, достигнутого в начале января.

Евро был малоподвижен к доллару, находясь вблизи $1,0650 после снижения на 0,4 процента в четверг. Единая европейская валюта может потерять более 1 процента за неделю, в течение которой давление на неё оказывали политические риски в преддверии выборов в ряде стран еврозоны.

Доллар к иене укрепился на 0,42 процента до 113,70 иены после роста до пика девяти дней в 113,800 иены.

Валюта США подскочила на 1,2 процента к иене в четверг на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций после комментариев Трампа о налогах. Доходность бондов устойчиво снижалась до минимумов нескольких недель вплоть до четверга, опустив доллар до минимума 10 недель - 111,590 иены.

Австралийский доллар, часто используемый в качестве прокси-валюты китайскими трейдерами, вырос на 0,18 процента до $0,7640 на фоне оптимистичных торговых данных из Китая.

Новозеландский доллар подрос на 0,04 процента до $0,7188, стабилизировавшись после снижения на 1,1 процента в четверг.