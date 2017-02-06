Доллар показывает сдержанную динамику после разочаровывающих данных в США

Доллар начал неделю в обороне после выхода данных в США о заработной плате в январе, которая выросла менее ожидаемого, укрепив надежды, что ФРС воздержится от повышения ставок в следующем месяце.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты к шести основным валютам, снизился на 0,14 процента к 8.50 до 99,728 пункта, сдвинувшись к минимуму прошлого четверга на уровне 99,233, самого слабого значения с середины ноября.

Американский "зелёный" снизился на 0,2 процента к иене по сравнению со значением пятничных вечерних торгов в Северной Америке на уровне 112,36 иены, отступая к минимуму прошлой недели в 112,05 иены.

Хотя пятничные данные показали больший, чем ожидалось, рост занятости вне сельского хозяйства в США, безработица увеличилась, а рост заработной платы оказался разочаровывающим. Это значит, что инфляция не достигнет такого темпа, который заставит центробанк в скором времени повысить ставки.

Фьючерсы на ставку ФРС показали, что шанс повышения ставки в марте после выхода данных занятости составляет менее 10 процентов, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Шанс повышения ставки в июне составил более 60 процентов.

Федрезерв, который повысил ставки в декабре, пообещал три этапа повышения в текущем году. Будет ли регулятор придерживаться намеченного плана, зависит от рынка труда, а также от успеха стимулирующей политики Дональда Трампа, призванной улучшить рост и инфляцию.

Евро показал стабильную динамику на уровне $1,0775, держась значительно выше сессионного минимума пятницы на уровне $1,0711.

Австралийский доллар снизился из-за не оправдавших прогнозов розничных продаж за декабрь. Валюта упала на 0,3 процента до $0,7667, отходя от трёхмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, на уровне $0,7696.