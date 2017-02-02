Последнее обновление: 02.02.2017 18:16

Доллар снизился после комментариев ФРС, "австралиец" в плюсе благодаря данным о торговом балансе

Доллар снизился в четверг, вновь приблизившись к недавним минимумам после того, как Федрезерв разочаровал инвесторов, надеявшихся на более "ястребиную" риторику регулятора, в то время как "австралиец" подскочил после выхода данных о рекордном профиците торгового баланса страны в декабре.

К 8.26 австралийский доллар прибавил 0,8 процента до $0,7640.

Данные Австралийского бюро статистики показали, что в декабре профицит торгового баланса страны составил A$3,51 миллиарда ($2,68 миллиарда), существенно превысив прогноз в A$2,2 миллиарда, благодаря росту цен на сырье.

ФРС в среду представила относительно оптимистичный взгляд на американскую экономику на первом заседании с момента вступления в должность президента Дональда Трампа, однако ночью доллар отошел от сессионных максимумов, так как чиновники регулятора отметили, что рыночные показатели уровня инфляции все еще низкие.

Индекс доллара снизился на 0,1 процента до 99,505, приблизившись к минимуму более чем за семь недель в 99,430, достигнутому во вторник.

К иене доллар сбавил 0,5 процента до 112,65, но удерживался выше минимума вторника в 112,08, в то время как евро прибавил 0,2 процента до $1,0785.

ФРС воздержалась от явных сигналов о времени следующего повышения ставки, но сообщила, что рост числа рабочих мест остается уверенным, инфляция ускорилась, а доверие к экономике растет.

Ранее регулятор прогнозировал три повышения ставки в 2017 году. Улучшение экономики может его к этому подтолкнуть, однако рынок видит менее чем 50-процентную вероятность подъема индикатора стоимости заимствований до июньского заседания центробанка, свидетельствуют данные FedWatch Tool CME Group.

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