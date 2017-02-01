Доллар снизился, затем пошел в рост после критики Трампа в адрес торговых партнеров США

Доллар повысился к корзине основных валют-соперников в среду на фоне поиска выгодных сделок, начавшегося после снижения американской валюты до минимума семи недель накануне, отражающего растущее беспокойство о том, что США стремятся положить конец двадцатилетней политике "сильного доллара".

Доллар к 8.53 вырос на 0,4 процента к иене до 113,260 иены после снижения до минимума двух месяцев в 112,08.

Валюта США просела во вторник, так как президент США Дональд Трамп и его советник по торговым вопросам Питер Наварро раскритиковали Германию, Японию и Китай, сказав, что торговые партнёры девальвируют свои валюты в ущерб США.

"Все другие страны живут девальвацией, - сказал Трамп. - "Смотришь, что делает Китай, смотришь, что годами делала Япония. Они, они играют с валютным рынком, они играют с девальвацией рынка, а мы сидим как кучка дураков", - сказал Трамп.

Евро снизился на 0,08 процента до $1,0787 после роста до пика семи недель в $1,0812 в ходе предыдущего дня.

Единая европейская валюта выросла во вторник после того, как Наварро сказал Financial Times, что Германия использует "чрезвычайно недооценённый" евро в ущерб США и партнёрам по ЕС.

Индекс доллара вырос на 0,19 процента до 99,702 после снижения почти на 1 процент до минимума с 8 декабря.

Китайский юань укрепился на 0,1 процента после роста примерно на 0,4 процента во вторник.

Австралийский доллар снизился на 0,25 процента до $0,7570.

Новозеландский доллар просел на 0,6 процента до $0,7275.