Доллар снизился из-за иммиграционной политики Трампа

Доллар снизился к иене во вторник, поскольку японская валюта пользовалась спросом благодаря статусу безопасного вложения, в то время как аппетит инвесторов к риску ухудшился на фоне упорства президента США Дональда Трампа в защите введенного им запрета на въезд мигрантов.

К 9.22 доллар просел на 0,3 процента до 113,42 иены.

В минувшую пятницу Трамп предпринял наиболее масштабный за неделю президентства шаг, приостановив на четыре месяца въезд беженцев и введя временный запрет на прием граждан Сирии и шести других мусульманских стран.

Столкнувшись с массовыми уличными протестами, критикой по всему миру и перспективами тяжб, Белый дом смягчил ключевой элемент запрета, но американская валюта отреагировала на случившееся негативно.

Евро подрос на 0,07 процента до $1,0699. Единая европейская валюта в понедельник отошла от минимума 11 дней в $1,0620 на фоне данных, указавших на рост инфляции в Германии до максимума трёх с половиной лет и приближения показателя к целевым для ЕЦБ 2 процентам.

Фунт стерлингов укрепился на 0,2 процента до $1,2516, но всё ещё остаётся вблизи недельного минимума в $1,2466 на фоне нервозности рынков в преддверии заседания Банка Англии в четверг.

Австралийский доллар набрал 0,11 процента, поднявшись до $0,7561.

Новозеландский доллар вырос на 0,12 процента до $0,7295.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников сбавил 0,1 процента до 100,340.