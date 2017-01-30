Доллар снизился на фоне слабых данных из США, опасений о политике Трампа

Доллар снизился в понедельник к корзине основных валют, отодвинувшись от недельного пика, после падения доходности казначейских облигаций США из-за выхода данных, указавших на более медленный, чем ожидалось, рост американской экономики.

Давление на доллар также оказали опасения о протекционистской торговой политике президента США Дональда Трампа и введенное им ограничение въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран [nL5N1FI0GE].

К 8.24 доллар сбавил 0,6 процента до 114,41 иены после подъема до 115,380 в пятницу - максимума с 20 января.

Евро расширил скромный рост пятницы, прибавив 0,3 процента до $1,0728.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что ВВП США в четвертом квартале 2016 года вырос на 1,9 процента в годовом выражении, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем ждали показателя в 2,2 процента [nZPN71XN01].

Индекс доллара снизился на 0,3 процента до 100,26. В четверг он опускался до минимума семи недель в 99,793, а в пятницу достиг недельного пика в 100,82.

Помимо Трампа, в фокусе инвесторов находится монетарная политика, поскольку на предстоящей неделе заседания проведут Банк Японии, Федрезерв США и Банк Англии.

Фунт стерлингов прибавил 0,2 процента до $1,2575, восстановив потери пятницы.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7552