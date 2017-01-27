Доллар растет, песо в минусе из-за идеи Трампа ввести пошлину на товары из Мексики

Доллар вернулся к росту в пятницу, отойдя от минимума семи недель, на фоне оптимизма в отношении прогноза экономики США и корпоративной отчетности, в то время как мексиканский песо снизился после того, как Белый дом предложил ввести 20-процентную пошлину на мексиканские товары для финансирования строительства стены на границе двух стран.

К 8.31 индекс доллара к корзине шести основных валют-аналогов укрепился на 0,29 процента до 100,670. Индекс накануне пробил отметку 100,73 после снижения до минимума семи недель в 99,793.

"Доллару помог рост доходности казначейских облигаций США и хорошая динамика акций", - сказал Минори Утида из Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ.

"Трамп подписал ряд распоряжений с момента инаугурации, демонстрируя последовательность со времён предвыборной компании, поэтому рынки ждут, что он продолжит вводить налогово-бюджетные стимулы", - сказал Утида.

Белый дом сообщил в четверг, что Трамп предложил ввести 20-процентную пошлину на мексиканские товары, чтобы привлечь средства на финансирование строительства стены на границе.

Мексиканский песо снизился на 0,6 процента к доллару после новостей, отойдя от достигнутого в четверг трехнедельного максимума 20,8645. К этому времени валюта торговалась вблизи отметки 21,35.

"Пошлина на мексиканский импорт отрицательно скажется на покупательской способности населения, и в итоге может бросить тень на экономику США", - сказал Макото Нодзи из SMBC NikkoSecurities.

Доллар набрал 0,4 процента к иене до 114,95 иены.

Евро опустился на 0,09 процента до $1,0670, оставаясь вблизи минимума четверга в $1,0658.

Фунт стерлингов сбавил 0,18 процента к доллару, опустившись до $1,2561.

Премьер Великобритании Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, который встретится с новым президентом США. Встреча состоится позднее в пятницу. Мэй призвала Трампа возобновить "особые отношения", ожидая быстрого заключения торговых сделок и тесных экономических связей между двумя странами.