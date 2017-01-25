Доллар снижается на фоне сохраняющегося беспокойства о политике Трампа

Доллар немного снизился к иене и евро в среду из-за сохраняющегося беспокойства о протекционистских взглядах президента США Дональда Трампа.

К 8.39 валюта США опустилась на 0,15 процента до 113,60 иены, ранее в ходе торгов ненадолго приблизившись к 114,00. Доллар набрал около 1 процента во время предыдущей сессии, отскочив от минимума восьми недель в 112,520, на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Евро демонстрировал несущественную динамику к доллару, находясь вблизи отметки $1,0725. Единая европейская валюта потеряла около 0,3 процента во вторник и отошла от максимума почти семи недель в $1,0775.

Индекс доллара к корзине валют снизился на 0,07 процента до 100,280.

"Мы придерживаемся взглядов о том, что доллар сохраняет долгосрочный повышательный тренд. Однако на данный момент скептицизм в отношении президентства Трампа одерживает верх", - сказал Сюсукэ Ямада из BOA Merrill Lynch.

"Скептицизм может сохраняться какое-то время, поскольку мы не сразу получим ясную картину планов Трампа в отношении бюджетных расходов и налогов".

Фунт стерлингов сбавил 0,02 к доллару до $1,2518. Накануне британская валюта снизилась до $1,2420 перед тем, как развернуться в связи с постановлением Верховного суда Соединённого королевства, обязывающим премьера Терезу Мэй позволить парламенту проголосовать, до того как официально начинать процедуру выхода страны из состава Евросоюза.

В целом считается, что постановление устранило некоторую неопределённость, расчистив дорогу для начала переговоров о Brexit.

Австралийский доллар просел на 0,55 процента до $0,7537, отойдя от достигнутого во вторник пика 10 недель в $0,7609.

Новозеландский доллар снизился на 0,12 процента до $0,7237.