Фьючерсы на индексы США падают в понедельник на заявлениях Трампа

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США опускаются в понедельник, что указывает на возможность падения Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 20000 пунктов, пишет MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 31 января - 1 февраля, а также важные экономические статданные и ряд отчетов крупных компаний за прошедший квартал.

Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать потенциальные последствия действий нового президента США Дональда Трампа для американского бизнеса.

В минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

Топ-менеджеры Alphabet Inc., материнской компании Google Inc., а также Facebook и Microsoft Corp. выступили с критикой иммиграционной политики Д.Трампа.

Акции Alphabet подешевели в ходе электронных торгов в понедельник на 0,7%, Facebook - на 0,4%, Microsoft - также на 0,4%.

"Мы по-прежнему полагаем, что избрание Трампа президентом США будет способствовать более высоким темпам роста американской экономики, чем мы могли ожидать ранее, однако этот фактор также будет причиной высокой волатильности рынка в текущем году", - отмечают аналитики Deutsche Bank Джим Райд и Крейг Николь.

Поток корпоративной отчетности, а также экономической статистики на этой неделе, как ожидается, поможет экспертам понять, сумеет ли фондовый рынок США удержаться на текущем уровне после существенного подъема, пишет газета The Wall Street Journal.

Более 100 крупнейших компаний США, включая самых известных представителей индекса S&P 500, отчитаются за минувший квартал на этой неделе.

Среди таких компаний - Facebook Inc., Apple Inc. и Amazon.com Inc.

Согласно данным FactSet, прибыли компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчетность за четвертый квартал 2016 года, выросли на 4,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. К настоящему времени квартальные отчеты обнародовали порядка трети компаний индекса.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали увеличение прибылей компаний S&P 500 в минувшем квартале на 3,2%.

Стоимость бумаг Delta Air упала в цене на 2,4%. Компания сообщила о возобновлении внутренних авиаперелетов, приостановленных в воскресенье из-за компьютерного сбоя.

Как сообщалось, Delta Air отменила в ночь на понедельник около 150 рейсов.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 16:45 МСК 31 января снизилось на 0,4% относительно уровня закрытия предыдущей сессии, до 2280,5 пункта.

Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones опустилась к этому времени на 0,3%, составив 19950 пунктов. Фьючерс на NASDAQ-100 также снизился на 0,3% - до 5145 пунктов.