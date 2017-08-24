Уолл-стрит снизилась после угрозы Трампа приостановить работу правительства

Акции США завершили торги среды на отрицательной территории, поскольку по настроениям рынка ударила угроза президента США Дональда Трампа о приостановке работы правительства, если Конгресс не одобрит финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Индексы на некоторое время восстановили потери после того, как спикер Палаты представителей Пол Райан сказал, что не считает приостановку работы правительства необходимой мерой. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить рынок, с учетом приближения даты, к которой Конгресс должен принять проект бюджета и одобрить повышение потолка госдолга.

У Конгресса, который 5 сентября возобновит работу после летнего перерыва, будет около 12 рабочих дней на то, чтобы повысить потолок госдолга. Если этого не произойдет, США может грозить дефолт по долговым обязательствам.

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что, если Конгресс вовремя не одобрит повышение потолка госдолга, оно пересмотрит рейтинг суверенного долга США, "что может иметь потенциально негативные последствия".

Индекс Dow Jones завершил торги снижением на 0,4 процента до 21.812,09 пункта, индекс S&P 500 - на 0,34 процента до 2.444,07 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,3 процента до 6.278,41 пункта.

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу, которое может пролить свет на будущее монетарной политики центробанка.

Потребительский индекс снизился на 0,8 процента из-за падения бумаг Lowe's Companies на 3,71 процента. Вторая по величине в США сеть магазинов в секторе товаров для дома и строительных материалов в среду отчиталась о не дотянувшей до прогнозов квартальной прибыли.

Бумаги Home Depot, более крупного конкурента Lowe's, опустились на 0,54 процента.