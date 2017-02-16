Уолл-стрит прорывается к новым максимумам

Американский фондовый рынок продолжил пробиваться в направлении максимальных значений в среду, при этом S&P 500 рос седьмую сессию подряд благодаря массиву уверенных экономических данных и устойчивому оптимизму относительно намерения президента США Дональда Трампа снизить корпоративные налоги.

Благодаря большему, чем прогнозировалось, росту розничных продаж и потребительских цен в январе, возросла уверенность в устойчивых темпах роста экономики после самого значительного роста корпоративной прибыли более чем за два года.

На встрече с руководителями американских ритейлеров Трамп пообещал значительно снизить налоги и упростить налоговое законодательство, повторив обещания прошлой недели и предвыборной кампании.

Оптимистичные ожидания, что снижение налогов и корпоративное дерегулирование будут способствовать росту экономики, подстегнули рост трёх основных индексов до исторических максимумов. Индекс S&P 500 закрылся на рекордном максимуме пятый раз подряд, показав самый продолжительный период подъёма с сентября 2013 года, несмотря на то что некоторые инвесторы обеспокоены, что Трамп пока не раскрыл подробностей своих планов изменения налогового регулирования.

Глава ФРС Джанет Йеллен, выступая перед комитетом финансовых услуг Палаты представителей, придерживалась той же позиции, что и во вторник, указав, что американский центробанк взял курс на повышение ставок на предстоящем совещании.

Сектор здравоохранения поднялся больше других, прибавив 1,17 процента.

Акции финансового сектора, которым выгодно повышение ставок, выросли на 0,74 процента. Электроэнергетический сектор и сектор недвижимости, которым повредит повышение ставки, упали на 0,39 и 0,30 процента, соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,52 процента, закрывшись значением 20.611,86 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 0,50 процента до 2.349,25 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 0,64 процента до 5.819,44 пункта.

Прибыль компаний индекса S&P 500 выросла примерно на 7,2 процента - наибольшими темпами с третьего квартала 2014 года, согласно данным Thomson Reuters.

Акции Procter & Gamble выросли на 3,71 процента до двухлетнего максимума; акции Southwest, United Continental, American Airlines и Delta выросли на 2-4 процента после того как принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway сообщила, что инвестиции в каждый из перевозчиков превысили $2,1 миллиарда.