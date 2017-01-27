Уолл-стрит закрылась без изменений, Dow держится выше 20 тысяч пунктов

Акции США завершили практически без изменений торги четверга после двухдневного ралли, которое позволило Dow Jones превысить отметку в 20.000 пунктов, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративной отчетности.

Давление на S&P 500 и Nasdaq оказали акции Qualcomm, которые потеряли 5 процентов после отчета о квартальной выручке, оказавшейся хуже прогнозов.

Послевыборное ралли ожило на этой неделе после хорошего начала сезона отчетности и на фоне оптимизма относительно инициатив президента США Дональда Трампа, направленных на ускорение роста экономики.

Индекс Dow Jones завершил торги подъемом на 0,16 процента до 20.100,91 пункта, индекс S&P 500 сбавил 0,07 процента до 2.296,68 пункта, а индекс Nasdaq Composite - 0,02 процента до 5.665,18 пункта.

Потребительский сектор, прибавивший 0,2 процента, показал одну из лучших динамик среди 11 основных отраслевых секторов S&P. Его поддержал рост бумаг Comcast на 2,8 процента после того, как корпорация отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке.

Акции телекоммуникационной Charter Communications выросли на 7,4 процента на фоне сообщений о возможном слиянии с Verizon Communications.

После закрытия официальной сессии акции Intel прибавили около 1 процента, а бумаги Microsoft и Alphabet снизились после выхода квартальных результатов технологических гигантов.