Нефть держится в плюсе, но сомнения в следовании пакту ОПЕК сохраняются

Цены на нефть малоподвижны в ходе утренних торгов в пятницу, так как сомнения в следовании производителями пакту ОПЕК сохраняются, несмотря на начало сокращения добычи некоторыми из членов картеля.

К 9.32 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,05 процента до $56,04 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $53,04, на 0,06 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку ценам оказал рекордный объём импорта нефти в Китае, составивший 8,56 миллиона баррелей в сутки в декабре. По словам трейдеров, Пекин продолжит наращивать закупки сырья в 2017 году.

На стороне нефти также сообщения о сокращении добычи лидером ОПЕК Саудовской Аравией. Эр-Рияд снизил производство ниже отметки в 10 миллионов баррелей в сутки и, таким образом, сократил нефтедобычу больше обещанного в рамках пакта ОПЕК.

Организация стран-нефтеэкспортёров и не входящие в картель государства в начале декабря заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Оно официально вступило в силу 1 января.

Тем не менее многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи.

"Цены на нефть могут продолжить расти, если согласованные в рамках пакта сокращения добычи будут реализованы", – отметили аналитики ABN Amro, добавив, что рост производства сланцевой нефти в США и увеличение поставок из входящих в ОПЕК Нигерии и Ливии, которые были исключены из пакта, могут нивелировать эффект от сделки.

"Динамика цен (на нефть) будет во многом зависеть от того, будут ли производители придерживаться данных ими обещаний сократить добычу", – сказали аналитики BNP Paribas.

Аналитики BNP повысили прогноз цен на нефть на 2017 год. Фьючерсы на WTI будут торговаться вблизи $56 за баррель в 2017 году, фьючерсы на Brent – вблизи $58 за баррель, прогнозирует BNP.

Управление энергетической информации США (EIA), в свою очередь, прогнозирует, что цены на Brent и WTI в среднем составят $53 и $52 за баррель соответственно в 2017 году.