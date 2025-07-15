Последнее обновление: 15.07.2025 13:21

Израиль наносит удары по объектам Хезболлы на северо-востоке Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в долине Бекаа на северо-востоке Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, среди целей есть военные объекты, принадлежащие элитному подразделению "Радван", где находятся боевики и склады с оружием.

"Военные лагеря, ставшие целью атаки, используются террористической организацией "Хезболла" для обучения и подготовки боевиков к планированию и осуществлению террористических операций против сил ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении пресс-службы.

В нем отмечается, что хранящееся на объектах оружие, а также деятельность Хезболлы нарушают договоренности, достигнутые между Израилем и Ливаном.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование