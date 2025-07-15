Израиль наносит удары по объектам Хезболлы на северо-востоке Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в долине Бекаа на северо-востоке Ливана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, среди целей есть военные объекты, принадлежащие элитному подразделению "Радван", где находятся боевики и склады с оружием.

"Военные лагеря, ставшие целью атаки, используются террористической организацией "Хезболла" для обучения и подготовки боевиков к планированию и осуществлению террористических операций против сил ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в заявлении пресс-службы.

В нем отмечается, что хранящееся на объектах оружие, а также деятельность Хезболлы нарушают договоренности, достигнутые между Израилем и Ливаном.