Последнее обновление: 27.06.2025 17:46

Израиль нанес удары по подземному объекту Хезболлы на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по подземному объекту Хезболлы на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, комплекс использовался для координации огневой и оборонительной деятельности группировки. Подземная структура была частью крупного проекта и ранее была полностью выведена из строя в результате авиаудара.

Позднее израильские военные зафиксировали попытки восстановления разрушенной инфраструктуры со стороны "Хезболлы". В ответ ЦАХАЛ вновь атаковал цели, связанные с деятельностью группировки в этом районе.

"Наличие этого объекта и попытки восстановить его являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Военные подчеркнули, что Израиль не намерен мириться с действиями Хезболлы и продолжит принимать меры для нейтрализации угроз национальной безопасности.

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