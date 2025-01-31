Израильская авиация ударила по объектам Хезболлы в долине Бекаа в Ливане

ВВС Израиля атаковали объекты движения "Хезболла" в Ливане, которые, по данным израильской стороны, угрожали ее военным. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telergram-канале.

"Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлы" в долине Бекаа, которые представляли угрозу Командованию тыла Израиля и войскам ЦАХАЛ", - отмечается в заявлении.

В частности, под удар попал подземный объект, где шла разработка и производство оружия. Кроме того, ВВС совершили налет на цели на сирийско-ливанской границе, которые использовали для контрабанды оружия "Хезболле" в Ливан.

В ЦАХАЛ напомнили, что также накануне перехватили БПЛА, который приближался со стороны Ливана к Израилю. Военные подчеркнули, что полет беспилотника – нарушение соглашения о прекращении огня в Ливане, но ЦАХАЛ привержен задаче его выполнения, обещал и впредь пресекать подобную активность.

Вместе с тем подразделения ЦАХАЛ остаются на юге Ливана, будут действовать там против угроз в адрес Израиля и его военных, поясняется в заявлении.