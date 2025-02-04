США возобновили поставки оружия в Украину после короткой паузы

Поставки американского оружия в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, а затем возобновлены на выходных, поскольку администрация президента США Дональда Трампа обсуждала свою политику по отношению к Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

По словам двух источников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки прекращения какой-либо помощи Украине.

Есть фракции внутри администрации, которые расходятся во взглядах по поводу того, в какой мере Вашингтон должен продолжать помогать Киеву оружием из американских запасов, сказал один из собеседников.

Но короткая пауза в поставках является первым внешним признаком интенсивности дебатов в новой администрации. У команды Трампа все еще не было четкого сигнала о том, будет ли она оказывать значительную военную помощь Украине.

Белый дом не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

В материале говорится, что в последние месяцы своего пребывания в должности 46-й президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине американского оружия в среднем более чем на $1 млрд. Даже больше, если включить новые контракты на будущее производство.

С тех пор как Трамп принял присягу, никаких пакетов помощи не было объявлено, но считалось, что оружие, предоставленное Байденом, продолжит поступать.