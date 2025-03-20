Республиканцы раскритиковали подходы Трампа к смене военного командования

Главы комитетов Палаты представителей и Сената по вооруженным силам выступили в среду с совместным заявлением, в котором раскритиковали идею радикального изменения структуры военного командования США. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс и председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер (оба республиканцы) отреагировали на опубликованную во вторник статью в NBC News, в которой говорится, что Пентагон рассматривает возможность отказа от командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в рамках реструктуризации управления армией.

Отмечается, что это их заявление стало одним из первых серьезных случаев критики республиканцами политики Дональда Трампа во время его второго президентства.

«Американские командования — это наконечник американского боевого копья. Поэтому мы очень обеспокоены сообщениями о том, что рассматриваются односторонние изменения по основным стратегическим вопросам, включая значительное сокращение американских сил, дислоцированных за рубежом, в отсутствие координации между Белым домом и Конгрессом», - сказали они.

По словам председателей комитетов, они поддерживают усилия президента Трампа по обеспечению того, чтобы союзники и партнеры США увеличивали свой вклад в укрепление НАТО и сохранение лидерства Америки за рубежом.

При этом они «не примут» существенных изменений в структуре командования без согласования этих вопросов с Объединенным штабом и без сотрудничества с Конгрессом. «Такие шаги могут подорвать американское сдерживание во всем мире и ослабить наши переговорные позиции с противниками Америки», - считают Роджерс и Уикер.

В заявлении говорится, что они могут использовать законодательные инструменты для противодействия таким изменениям, если администрация Трампа их реализует.

Военными операциями НАТО в Европе уже 75 лет руководят американские четырехзвездные генералы. Нынешний командующий генерал армии Кристофер Каволи также возглавляет Европейское командование ВС США и занимается поддержкой Украины.

Администрация Трампа в рамках кампании Пентагона по сокращению расходов рассматривает возможность отказа от традиционного назначения генерала армии США на пост Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.