Новый президент США Дональд Трамп совершил обещанный шквал исполнительных действий в первый день своего правления, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.

В своей речи в понедельник вечером Трамп сказал, что он отменяет почти 80 "подрывных, радикальных исполнительных действий предыдущей администрации".

Среди отмененных приказов Байдена были директивы, которые обязывали федеральное правительство возобновить программу помощи беженцам и постепенно прекратить использование Министерством юстиции частных тюрем.

Некоторые из указов Трампа почти наверняка будут обжалованы в суде, а другие будут иметь по большей части символический характер. Но все вместе они отражают его намерение резко отвернуться от курса администрации Байдена и выполнить свои предвыборные обещания.

В частности, Трамп приказал выйти из Парижского климатического соглашения, переименовать гору Денали и Мексиканский залив, обеспечить, чтобы штаты, применяющие смертную казнь, имели "достаточный запас" смертельных инъекционных препаратов.

Трамп приказал генеральному прокурору не применять закон, который запрещал TikTok на 75 дней, чтобы дать qjuj администрации "возможность определить соответствующий курс вперед".

Трамп объявил национальную энергетическую чрезвычайную ситуацию – впервые в истории США, – что может разблокировать новые полномочия для приостановления действия определенных экологических правил.

Он начал отмену нормативов эпохи Байдена по загрязнению выхлопных труб легковых автомобилей и легких грузовиков, которые поощряли автопроизводителей производить больше электромобилей, отменил нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит, открыл дикую природу Аляски для большего бурения нефтяных и газовых скважин.

Трамп приказал запретить предоставление убежища людям, только что прибывшим на южную границу, и прекратить предоставление гражданства по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой, детям нелегальных иммигрантов. Он приказал приостановить программу приема беженцев "до тех пор, пока дальнейший въезд беженцев в Соединенные Штаты не будет отвечать интересам Соединенных Штатов".

Трамп поручил федеральным ведомствам начать расследование торговых практик, включая постоянный дефицит торгового баланса и несправедливые валютные практики, а также исследовать потоки мигрантов и наркотиков из Канады, Китая и Мексики в США.

Также он приказал оценить соблюдение Китаем торгового соглашения, которое Трамп подписал в 2020 году, а также соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое Трамп подписал в 2020 году на замену Североамериканского соглашения о свободной торговле.