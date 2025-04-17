Последнее обновление: 17.04.2025 18:00

У Лукашенко сегодня кадровые перетасовки

Лукашенко 17 апреля принял ряд кадровых решений, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, он назначил:

Виталия Неверу - председателем Государственного комитета по имуществу;

Константина Бурака – своим помощником - инспектором по Гродненской области.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Сергея Пачко - председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;

Александра Пачко - председателем Столинского районного исполнительного комитета;

Александра Мойсеюка - председателем Кобринского районного исполнительного комитета;

Александра Щековича - главой администрации Советского района г.Минска;

Руслана Страхара - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";

Андрея Конюшко - первым заместителем министра промышленности;

Елены Печень - первым заместителем министра финансов;

Натальи Шевцовой - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;

Юлии Бердниковой - заместителем министра труда и социальной защиты;

Кирилла Машарского - заместителем министра экономики;

Константина Головко - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (КНР);

Петра Якимова - генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (КНР).

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