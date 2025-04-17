У Лукашенко сегодня кадровые перетасовки

Лукашенко 17 апреля принял ряд кадровых решений, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, он назначил:
Виталия Неверу - председателем Государственного комитета по имуществу;
Константина Бурака – своим помощником - инспектором по Гродненской области.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Сергея Пачко - председателем Дрогичинского районного исполнительного комитета;
Александра Пачко - председателем Столинского районного исполнительного комитета;
Александра Мойсеюка - председателем Кобринского районного исполнительного комитета;
Александра Щековича - главой администрации Советского района г.Минска;
Руслана Страхара - генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
Андрея Конюшко - первым заместителем министра промышленности;
Елены Печень - первым заместителем министра финансов;
Натальи Шевцовой - заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия;
Юлии Бердниковой - заместителем министра труда и социальной защиты;
Кирилла Машарского - заместителем министра экономики;
Константина Головко - генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу (КНР);
Петра Якимова - генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (КНР).