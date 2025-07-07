Последнее обновление: 07.07.2025 13:35

Россия ночью запустила по Украине ракеты С-300/400 и более сотни дронов

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, россияне выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 из Курской области и 101 беспилотник с направлений городов Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:30 обезврежено 75 дронов на севере, востоке и юге страны. Из них 58 сбиты, а 17 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания российских ударных дронов в 10 локациях, а также падение сбитых дронов в семи локациях.

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