Последнее обновление: 16.11.2023 18:43

Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе с 17 на 18 ноября. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петтери Орпо.

"Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе, - сказал Орпо, которого цитирует ТАСС. - Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу".

Такое решение принято с целью исключить перемещение беженцев из стран Ближнего Востока с российской стороны.

Финские пограничники утверждают, что с начала ноября увеличился поток беженцев из ближневосточных стран, стремящихся попасть в Финляндию с территории РФ.



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