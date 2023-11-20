Закрытие пунктов пропуска на границе с РФ дало частичный результат – МВД Финляндии

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие пунктов пересечения границы частично достигло желаемого результата. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По словам руководительницы ведомства, есть много признаков того, что российские власти перенаправляют людей, прибывающих к финской границе, поэтому активность переместилась из закрытых пунктов пересечения границы в другие места.

Она отметила, что МВД также готовит другие меры для улучшения безопасности на границе, но не раскрыла деталей.

"Этот вопрос будет обнародован, когда будет готов. Мы будем двигаться вперед быстро. Однозначная цель правительства – положить конец этому явлению и защитить безопасность финнов", – отметила Рантанен.

Министр также подтвердила, что Финляндия подала запрос в агентство ЕС по контролю границ Frontex на получение дополнительной помощи для обеспечения безопасности восточной границы.

По словам руководителя отдела пограничных и морских дел МВД Матти Питкяниитина, запрос на дополнительные ресурсы от Frontex свидетельствует о том, что Финляндия готовится к затяжной ситуации.

Он указал, что сейчас продолжаются переговоры относительно содержания запрашиваемой дополнительной поддержки. Это будет, в первую очередь, кадровая поддержка, но возможна и техническая поддержка, пояснил чиновник.

"Frontex имеет персонал, подготовленный для выполнения различных задач, и оборудование, такое как транспортные средства и самолеты. Вместе с ним мы рассмотрим, что является целесообразным", – резюмировал Питкяниитин.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия в ночь на среду может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.