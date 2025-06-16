Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

Еще 1245 тел погибших офицеров и солдат ВСУ вернули в Украину

В Украину удалось вернуть еще 1245 тел погибших. Репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Таким образом, 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, о которых было договорено во время встречи Украины и России. По утверждению российской стороны, тела принадлежат погибшим украинцам, в частности военнослужащим.

В рамках договоренностей в Украину в общей сложности было возвращено 6057 тел.

Правоохранители совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел Украины проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В то же время глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Кремль "выполнил обещание" и передал 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. В замен РФ, по его словам, получила 78 тел российских солдат.

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