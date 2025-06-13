Компании в ЕС обяжут раскрыть подробности газовых контрактов с Россией

Еврокомиссия намерена обязать европейские компании раскрывать подробную информацию о своих контрактах на поставку газа из России. Об этом сообщает Reuters.

Эта инициатива является частью усилий по прекращению импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года.

Согласно предложению ЕК, краткосрочные закупки должны быть прекращены до конца 2025, долгосрочные контракты - до конца 2027 года. Это относится и к трубопроводному газу из РФ, и к сжиженному, который поставляют танкерами по морю. Весь список предложений Еврокомиссия планирует официально представить 17 июня.