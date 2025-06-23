Последнее обновление: 23.06.2025 14:08

Армия обороны Израиля нанесла удары по шести иранским аэродромам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при помощи дронов нанесла удары по шести военным аэродромам на западе и востоке Ирана, а также в центральной части страны. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"В рамках усилий по расширению превосходства в небе над Ираном, ЦАХАЛ нанес удары по шести аэродромам иранского режима на востоке, западе и в центральном Иране", - информирует армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Согласно информации, ударам подверглись взлетно-посадочные полосы, подземные ангары, самолеты-заправщики, боевые самолеты. В общей сложности беспилотники уничтожили 15 иранских истребителей и ударных вертолетов.

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