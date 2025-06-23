Израиль наносит удары по военным объектам на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по военным объектам в городе Керманшах на западе Ирана.

"ВВС Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

До этого в ЦАХАЛ заявляли о ракетной атаке со стороны Ирана.

Позднее израильские военные сообщили, что перехватили беспилотник, запущенный в направлении израильской территории в районе Эйлата.

Ранее военные Израиля сообщали, что атаковали ключевые военные объекты в Иране.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.