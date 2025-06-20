Армия Израиля нанесла удары по военным, промышленным и научным объектам в Тегеране

Армия Израиля (ЦАХАЛ) поразила десятки целей в Тегеране, в том числе штаб-квартиру Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND), а также промышленные и научные объекты, связанные с производством и разработкой ракет и других вооружений. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля завершила серию ударов в центре Тегерана: были поражены десятки целей, включая военные объекты, связанные с производством ракет, и штаб-квартиру SPND, связанного с иранским ядерным проектом", - говорится в сообщении.

По данным израильской армии, удар был нанесен ночью 60 истребителями ВВС страны, по целям было выпущено около 120 снарядов. Уничтоженные промышленные объекты, как утверждает армия, в течение "многих лет служили ключевым производственным центром для Минобороны Ирана". Речь идет о предприятиях, которые создавали компоненты для ракет, в том числе ракетные двигатели, и обрабатывали необходимое для производства сырье.

Кроме того, поражен "критически важный компонент по созданию ядерного оружия". О каком предприятии идет речь, не уточняется.

Перехвачены также четыре БПЛА, которые были выпущены из Ирана в сторону Израиля этой ночью.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Иран атаковал в ответ. В последующие дни страны продолжили обмениваться ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.