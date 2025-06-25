Цены на нефть эталонных марок утром в среду повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $67,91 за баррель, что на $0,77 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $4,34 до $67,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,73 до $65,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $4,14 до $64,37 за баррель.