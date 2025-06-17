Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Великобритания во вторник расширила санкционные списки по РФ, внесли в них еще шесть структур и четырех человек, говорится в заявлении правительства Британии.

В частности, под санкции попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, компания Rosneft Marine UK Limited (согласно сайту "Роснефти", является частью бункеровочного бизнеса группы), ООО "Металлург" (уже находится в американском SDN List).

Кроме того, санкции введены против ООО "Орион Стар Групп" - компании, занимающейся менеджментом экипажей и подбором персонала для торговых судов.

Ограничения затронули АО НТЦ "Атлас", ООО Orion Star Group и базирующуюся в Дубае Valegro L.L.C-FZ.

Под санкции попали два гражданина РФ, гражданин Украины и Британии, а также гражданин Польши.