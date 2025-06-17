МАГАТЭ сообщило о "сильном повреждении" центрифуг ядерного завода в иранском Натанзе

Центрифуги на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе в результате ударов Израиля "сильно повреждены, если не разрушены вообще". Об этом глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал 16 июня британской медиакомпании BBC.

По его словам, повреждение центрифуг в Натанзе, вероятно, стало результатом перебоев в подаче электроэнергии, а наземная часть предприятия в ходе ударов была "полностью разрушена". При этом подземный зал, в котором находятся центрифуги, напрямую поражен не был, сказал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что в ядерном центре в Исфахане в результате ударов Израиля повреждены четыре здания. А вот подземный завод по обогащению урана в Фордо, по-видимому, не пострадал.

МАГАТЭ 14 июня сообщило, что на предприятии в Натанзе, где обогащали уран до уровня в 60%, было зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение. По словам Гросси, в результате израильских ударов была уничтожена энергетическая инфраструктура объекта, включая резервные генераторы. При этом за пределами завода уровень радиации оставался в пределах нормы.

В тот же день агентство распространило информацию о том, что в ядерном центре в Исфахане от израильских ударов пострадали предприятие по переработке урана и завод по производству топливных пластин.

Завод по обогащению урана в Фордо - один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Он расположен под землей на глубине 80-90 метров в горах недалеко от города Кум в центральной части страны.

13 июня, в первый день военной операции Израиля "Восстающий лев", сообщалось, что на поверхности здесь произошло два взрыва, предположительно, в результате атаки израильских дронов. При этом разрушений зафиксировано не было. 16 июня Иранский сейсмологический центр сообщил, что в районе предприятия в Фордо были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,5.

Американское издание Axios 14 июня написало, что Израиль призывает США присоединиться к его ударам по Ирану для уничтожения ядерной программы Исламской Республики. У Израиля нет необходимых для уничтожения подземного завода в Фордо противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, в то время как Соединенные Штаты имеют и то и другое на расстоянии полета военного самолета.