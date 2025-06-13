МАГАТЭ подтвердило атаку Израиля на ядерный объект в Натанзе

Ядерный объект в Натанзе в Иране стал одной из целей израильской атаки, при этом ядерные объекты в Исфахане и Фордо, а также атомная электростанция в Бушере не пострадали. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе является одной из целей. МАГАТЭ находится в контакте с иранскими властями по поводу уровня радиации. Мы также общаемся с нашими инспекторами в стране», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, власти Ирана проинформировали МАГАТЭ о том, что на объекте в Натанзе не зафиксировано повышения уровня радиации.

Иранские власти также сообщили агентству, что атомная электростанция в Бушере не подвергалась атаке.

«Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не был поврежден», - также сказал Гросси.

Основываясь на дальнейших контактах с иранскими властями, генеральный директор МАГАТЭ также заявил, что, по имеющейся на данный момент информации, завод по обогащению урана в Фордо не пострадал.

Как сообщалось, сегодня ночью Армия обороны Израиля атаковала объекты ядерной программы Ирана, нанеся авиаудары по десяткам целей, связанных с ядерными разработками и другими военными объектами. Иран ответил запуском более 100 беспилотников над Израилем за последние несколько часов.