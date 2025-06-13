Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

Глава МАГАТЭ готов срочно вылететь в Иран из-за угрозы ядерной эскалации

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов отправиться в Иран, чтобы остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Рафаэль Гросси призвал воздержаться от атак, особенно на объекты, связанные с ядерной энергетикой. Он предупредил, что независимо от политических и военных аргументов, удары по ядерным объектам представляют огромную угрозу безопасности.

«Иранские власти подтвердили, что объекты в Натанзе, где обогащают уран, подверглись обстрелу. Однако там нет повышенного уровня радиации», - подчеркнул Рафаэль Гросси, которого цитируют зарубежные медиа.

«Я уведомил соответствующие органы о готовности немедленно отправиться в Иран для оценки ситуации, а также обеспечения безопасности, защиты и нераспространения ядерного оружия в Иране», - добавил он.

Накануне совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет официально признал, что Иран не соблюдает свои ядерные обязательства, что может привести к дальнейшему росту напряженности и запустить процесс восстановления санкций ООН против Тегерана в конце этого года.

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