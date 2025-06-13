ВВС Израиля нанесли пять волн ударов по Ирану

В ночь на 13 июня ВВС Израиля пятью волнами нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

"Звуки многочисленных взрывов" были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, передает Reuters.

Иранское телевидение опубликовало кадры с клубами черного дыма, поднимающегося над предприятием по обогащению урана в Натанзе .

Между тем ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное и научное руководство в Исламской Республике. Сообщается о гибели в результате ударов командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и иранских ученых-ядерщиков Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи. По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю возмездием. По словам Хаменеи, которые цитирует его офис, Израиль должен ожидать "сурового наказания".

Израиль объявил режим чрезвычайного положения и закрыл свое воздушное пространство.