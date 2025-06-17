Последнее обновление: 17.06.2025 12:15

Израиль ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов по Ирану ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана (штаб войск ПВО) "Хатам-аль-Анбия" генерала КСИР Али Шадмани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного военного командира иранского режима. После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного военного командира и человека, наиболее приближенного к иранскому лидеру Али Хаменеи", - говорится в заявлении.

Отметим, что Шадмани был назначен на эту должность всего несколько дней назад после убийства в пятницу бывшего главы центрального штаба Голамали Рашида.

Иранские власти пока не прокомментировали заявление израильской армии.

Между тем в результате израильских ударов уже погибли сразу несколько высокопоставленных иранских командующих.

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