Польша договорилась с США о совместных оборонных предприятиях

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в США обсудил с главой Пентагона Питом Хэгсетом создание совместных американо-польских оборонных компаний. Об этом Косиняк-Камыш сказал журналистам по итогам встречи.

Делегация Министерства обороны Польши встретилась в Пентагоне с министром обороны США Питом Хэгсетом.

После встречи глава польского оборонного ведомства рассказал, что одним из важнейших пунктов разговора было создание польско-американских компаний, которые смогут инвестировать и производить в Польше, пишут польские СМИ.

"Есть согласие на проект польско-американских оборонных компаний, которые будут инвестировать в технологии двойного назначения", – сообщил Косиняк-Камыш, не уточнив деталей.

В связи с этим он заявил, что Польша переходит на "высший уровень отношений" с США – "чтобы не только закупки, но и совместное производство были синонимом нашей дружбы".

"Реальные результаты этого – большая экономическая миссия американских компаний, которая вскоре прибудет в Польшу. Мы примем их и покажем возможности для инвестиций", – сказал польский министр.

США являются для Польши ключевым партнером в сфере обороны, и польские власти обычно ориентируются на Вашингтон в вопросах безопасности.

После вторжения России в Украину в 2022 году Варшава договорилась о ряде закупок оборонного оборудования в США и первой провозгласила курс на 5% ВВП оборонных расходов.