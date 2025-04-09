Последнее обновление: 09.04.2025 17:51

Польша подписала контракт на производство тротила для США более чем на $300 млн

Польша подписала крупный контракт на производство тротила для нужд военной промышленности США. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

"Польша - крупнейший производитель тротила в НАТО. Мы подписали контракт с США на 18 тысяч тонн тротила на сумму 1,2 млрд злотых ($306 млн)", - написал представитель польского военного ведомства в соцсетях.

"Одновременно мы инвестируем 3 млрд злотых ($764 млн) в новые заводы по производству боеприпасов калибра 155 мм. Это прорыв в польско-американском альянсе и огромный шаг для нашей оружейной промышленности", - считает Томчик.

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