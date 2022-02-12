США отправят еще 3000 десантников в Польшу

Пентагон отправит в ближайшие дни еще 3000 военнослужащих в Польшу, сообщают Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Речь идет о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина. Один из собеседников Reuters отметил, что приказ был подписан главой Пентагона Ллойдом Остином по распоряжению президента США Джо Байдена. Ранее в феврале 1,7 тысячи бойцов из той же дивизии уже были переброшены в Польшу. Они прибыли в аэропорт города Жешув, расположенного в 90 километрах от Львовской области Украины.

В тот же день командование ВВС Соединенных Штатов объявило о передислокации боевых самолетов F-16 из Германии в Румынию. Они будут размещены на авиабазе в Фетешти, менее чем в 100 километрах от Черного моря. Точное количество перебрасываемых истребителей не раскрывается, передает DW.

Экипажи самолетов будут "тесно сотрудничать с союзниками в Черноморском регионе, чтобы укрепить региональную безопасность во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины", отмечается на сайте командования ВВС США в Европе.